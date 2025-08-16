У молодого мужа Булановой нашли многомиллионный долг

У мужа певицы Татьяны Булановой, который моложе нее на 19 лет, нашли многомиллионный долг. Об этом сообщает kp.ru.

37-летний Руднев занимается ресторанным бизнесом, год назад его долг составлял 10,7 миллиона рублей, включая невыплаченные штрафы в ГИБДД и кредиты.

По данным издания, сейчас долг предпринимателя вырос до 12,3 млн рублей.

«Он выплачивает долг, вносит небольшие суммы каждый месяц стабильно в течение полутора лет», — уточнил знакомый с ситуацией источник.

Сама Буланова до этого утверждала, что у Руднева не долги, а поручительства, обязательства по которым он сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, объясняла звезда.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились в 2023 году. На свадьбу невеста получила от жениха в качестве подарка ресторан за 50 миллионов рублей.

В начале августа Буланова прокомментировала неожиданную популярность своих танцоров, видео с движениями которых стало вирусным и обсуждается в соцсетях. Она призналась, что ее команда повторяла движение, которые выполняют на сцене уже 25 лет, поэтому никто не ожидал, что на них внезапно обрушится слава.

