У молодого мужа Булановой нашли многомиллионный долг

КП: долг мужа певицы Булановой Руднева вырос до 12,3 млн рублей
Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У мужа певицы Татьяны Булановой, который моложе нее на 19 лет, нашли многомиллионный долг. Об этом сообщает kp.ru.

37-летний Руднев занимается ресторанным бизнесом, год назад его долг составлял 10,7 миллиона рублей, включая невыплаченные штрафы в ГИБДД и кредиты.

По данным издания, сейчас долг предпринимателя вырос до 12,3 млн рублей.

«Он выплачивает долг, вносит небольшие суммы каждый месяц стабильно в течение полутора лет», — уточнил знакомый с ситуацией источник.

Сама Буланова до этого утверждала, что у Руднева не долги, а поручительства, обязательства по которым он сейчас выполняет. Счета ему не блокировали, объясняла звезда.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев поженились в 2023 году. На свадьбу невеста получила от жениха в качестве подарка ресторан за 50 миллионов рублей.

В начале августа Буланова прокомментировала неожиданную популярность своих танцоров, видео с движениями которых стало вирусным и обсуждается в соцсетях. Она призналась, что ее команда повторяла движение, которые выполняют на сцене уже 25 лет, поэтому никто не ожидал, что на них внезапно обрушится слава.

Ранее представительница Белоруссии на «Интервидении» раскрыла детали своего номера.

