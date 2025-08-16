На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представительница Белоруссии на «Интервидении» раскрыла детали своего номера

Певица Кравченко представит на «Интервидении» Белоруссию без этнических мотивов
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Настя Кравченко раскрыла детали своего номера на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Ее цитирует ТАСС.

Представительница Белоруссии подчеркнула, что готовит современный номер без использования национальных мотивов и этнических костюмов.

«Мы подумали, что это очевидно, что каждая страна вовлечет культуру своей страны в номер», — объяснила звезда шоу «Х-фактор».

Кравченко хочет, чтобы ее песня «Мотылек» попала в сердце всем слушателям вне зависимости от их языка.

«Я очень хочу, чтобы каждый, кто услышит эту песню, задумался о том, что если даже маленький мотылек, стремящийся на свет, может достигнуть великого, то почему этого не может каждый из нас», — рассуждает 21-летняя артистка.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению». Артисты из каких стран приедут на конкурс, где и как он пройдет и что покажет на «Интервидении» представляющий Россию певец Shaman — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ким Чен Ын обратился к артистам из России, выступившим в Пхеньяне.

