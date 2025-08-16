Водитель «Икаруса» предчувствовал беду в день ДТП с Цоем

Биограф Виктора Цоя Виталий Калгин рассказал о водителе «Икаруса», с которым столкнулся «Москвич» рок-музыканта. Калгина цитирует aif.ru.

Столкновение «Москвича», за рулем которого был Цой, и рейсового «Икаруса» произошло в 11 ч. 28 мин. 15 августа на 35-ом км дороги Слока-Талси в Латвии. По словам Калгина, водитель «Икаруса» Янис Фибикс рассказывал, что в тот день к них с женой была круглая дата — 20 лет со дня свадьбы.

Калгин рассказывает, что Фибикс предчувствовал беду — возвращаясь домой после того, как он отвез сотрудников своего предприятия «Сельхозтехника» в аэропорт Риги, водитель ехал, никуда не торопясь.

«Раздумывал, где купить цветы, чтобы поздравить супругу. Думал это сделать в Риге, но потом решил купить в Талси, куда и заехал. Водитель «Икаруса» признавался, что как будто его кто-то все время удерживал», — говорит биограф.

Калгин добавил, что Фибикс чувствовал, что ему «надо было быть на несколько минут позже, или раньше на том повороте».

В 2025 году Янису Фибиксу исполняется 79 лет, его супруги Инты не стало еще в 2007 году. Мужчина давно вышел на пенсию и ранее в интервью признавался, что каждый год встречает 15 августа с болью.

Накануне музыкант Алексей Вишня, который в 1980-е годы сотрудничал с Цоем, поделился воспоминаниями об артисте. По его словам, лидер группы «Кино» увлекался восточными единоборствами, которые помогали ему ставить танец на сцене.

