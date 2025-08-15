Стало известно, чем увлекался Виктор Цой и какую музыку слушал

Музыкант Алексей Вишня, который в 1980-е годы сотрудничал с Виктором Цоем, в интервью «Ридусу» поделился воспоминаниями об артисте. По его словам, лидер группы «Кино» увлекался восточными единоборствами, которые помогали ему ставить танец на сцене.

«А потом он перестал танцевать. Просто стоял как вкопанный. В 1985 году он танцевал, будто танцор диско. Затем что-то произошло. Приехала Джоанна Стингрей. Наверное, она посмотрела, как он танцует, и сказала ему: «Лучше стой». Думаю, он ее послушался», — рассказал Вишня.

Что касается музыкальных предпочтений, Цой любил гитарные композиции, например, групп XTC и Cure, добавил он.

15 августа 1990 года в Латвии автомобиль Виктора Цоя столкнулся с автобусом «Икарус-250» на крутом повороте. В тот день артист рано утром уехал на рыбалку. Через несколько часов он уже возвращался домой, превышая допустимую скорость.

Очевидцы столкновения машины с автобусом сразу же вызвали бригаду скорой помощи, однако, по их словам, было видно, что Цой мгновенно умер. Водитель автобуса почти не пострадал — он попытался избежать ДТП и съехал на обочину.

