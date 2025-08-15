На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ивлеева извинилась перед тиктокером за плагиат видео

Блогерша Ивлеева предложила тиктокеру стать ее сценаристом
_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Настя Ивлеева извинилась перед тиктокером за плагиат видео. Об этом пишет издание Super.

Молодой человек, выкладывающий свои ролики в социальной сети TikTok, обратил внимание на то, что Ивлеева сняла видео, покадрово повторяющее его ролик, опубликованный за две недели до этого — о том, как он грустит, когда разрядились наушники.

Юноша удивился такому вниманию к его аккаунту со стороны знаменитости и записал об этом видео. Ивлеева пришла к нему в комментарии под новым видео, извинилась и предложила ему сотрудничество в качестве сценариста или «креативщика».

Накануне балерина Анастасия Волочкова раскрыла секрет своего появления на публике с арабским шейхом по имени Аркади. По ее словам, это просто ее друг-армянин, с которым они вместе снимали кино.

Ранее Павел Воля запатентовал свое имя до 2035 года.

