Галкин поделился архивным фото Пугачевой в кожаном мини-платье

Шоумен Галкин показал несколько фото с Пугачевой из музеев
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поделился со своими подписчиками галереей архивных фотографий. Новый пост появился на странице артиста в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В частности, Галкин показал фотографию Пугачевой в кожаном мини-платье, сделанную не позже 2021 года, и парным снимком, сделанным в музее.

«Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?» — спрашивает у поклонников Галкин.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным и несовершеннолетними детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В начале 2025 года издание kp.ru сообщило, что Пугачева и Галкин отправили детей учиться в Лондон. До этого Лиза и Гарри ходили в частную школу в Израиле.

Накануне стало известно, что Алла Пугачева снизила гонорар в два раза на лето. По данным СМИ, Пугачева выступила на частном мероприятии в Латвии за 14 млн рублей.

Ранее в ЛДПР вспомнили перепалку Жириновского и Пугачевой.

