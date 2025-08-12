На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алла Пугачева снизила гонорар на лето в два раза

«КП»: певица Пугачева выступила в Латвии за €150 тысяч
Gennadii Usoev/Global Look Press

Певица Алла Пугачева снизила гонорар в два раза на лето. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Пугачева выступила на частном мероприятии в Латвии за €150 тысяч (13 млн 929 тысяч рублей по текущему курсу. «Газета.Ru»). Kp.ru подчеркивает, что раньше гонорар Примадонны составлял €350 тысяч (32 млн 501 тысяча рублей).

Корреспондентка издание Ирина Викторова предположила, что Пугачева сократила стоимость выступления, чтобы петь там, где отдыхает.

«Пугачева не любит слишком частые перелеты (здоровье не позволяет), из-за чего соглашается петь в тех местах, где находится. Теперь артистка часто меняет места жительства — ведет кочевой образ жизни», — заявила корреспондентка.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее в ЛДПР вспомнили перепалку Жириновского и Пугачевой.

