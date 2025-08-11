На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЛДПР вспомнили перепалку Жириновского и Пугачевой: «Подумали, что всей партии конец»

Депутат Свинцов заявил, что Жириновский обматерил Пугачеву на президентской кампании
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что лидер партии Владимир Жириновский обматерил народную артистку России Аллу Пугачеву во время президентской кампании 2012 года. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Свинцова, это произошло на дебатах Жириновского с другим кандидатом в президенты — Михаилом Прохоровым. Тогда основатель ЛДПР нелестно высказался в адрес Примадонны.

«Мы подумали, что все — конец нам, всей партии конец», — вспомнил депутат.

Свинцов и другие на тот момент молодые участники партии подумали, что никто за них не проголосует после оскорблений Жириновского в адрес Пугачевой. Позже, как заявил политик, ЛДПР получила статистику, что 50% избирателей поддерживали Жириновского, а другая половина поддержала Пугачеву.

«Жириновский, наверное, понимал, что Пугачеву не так все любят и уважают. И, как жизнь показала, она — реальный предатель и враг нашей страны. Но тогда мы все молодые перепугались. А на самом деле 50 на 50. Наш рейтинг вырос, Прохорова понизился. Потому что он собирал этих предателей и перебежчиков, как выяснилось», — пояснил политик.

Ранее Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) сбил автомобиль.

