В ЛДПР вспомнили перепалку Жириновского и Пугачевой: «Подумали, что всей партии конец»

Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов рассказал, что лидер партии Владимир Жириновский обматерил народную артистку России Аллу Пугачеву во время президентской кампании 2012 года. Его слова передает NEWS.ru.

По словам Свинцова, это произошло на дебатах Жириновского с другим кандидатом в президенты — Михаилом Прохоровым. Тогда основатель ЛДПР нелестно высказался в адрес Примадонны.

«Мы подумали, что все — конец нам, всей партии конец», — вспомнил депутат.

Свинцов и другие на тот момент молодые участники партии подумали, что никто за них не проголосует после оскорблений Жириновского в адрес Пугачевой. Позже, как заявил политик, ЛДПР получила статистику, что 50% избирателей поддерживали Жириновского, а другая половина поддержала Пугачеву.

«Жириновский, наверное, понимал, что Пугачеву не так все любят и уважают. И, как жизнь показала, она — реальный предатель и враг нашей страны. Но тогда мы все молодые перепугались. А на самом деле 50 на 50. Наш рейтинг вырос, Прохорова понизился. Потому что он собирал этих предателей и перебежчиков, как выяснилось», — пояснил политик.

