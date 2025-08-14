Shaman споет на концерте в КНДР

Певец Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) примет участие в концерте в Пхеньяне. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление Дронова состоится 15 августа. Концерт посвящен 80-летию освобождения Корейского полуострова от японского господства.

14 августа ЦТАК сообщил, что Shaman прибыл в Пхеньян в составе делегации России.

Как уточняется, делегацию российского Минкульта возглавляет замминистра культуры Андрей Малышев. Туда также входят ансамбль песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная Звезда» и ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск.

20 сентября Дронов представит Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение'25» в Москве.

В «Интервидении» также примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители из США и Китая. Среди других стран свое участие в музыкальном проекте подтвердили: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

Ранее сообщалось, что дочь Майкла Джексона может выступить на «Интервидении».