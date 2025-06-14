Импланты продавили ребра невестке Валерии

Блогерша и невестка певицы Валерии Лиана Шульгина пожаловалась на неудачную маммопластику. 27-летнюю девушку цитирует «Пятый канал».

По словам Шульгиной, грудные импланты она вставила в 18 лет, и врач сперва посоветовал ей соответствующий фигуре размер имплантов, но во время операции решил установить больший. Швы у Шульгиной не заживали год, рубцы увеличивались, а тело мучила постоянная боль. Шульгина сутулилась, чтобы снизить ощущение тяжести, через некоторое время у левого импланта начала скапливаться жидкость, и оба импланта удалили.

После первых родов она похудела до 43 килограммов, и грудь стала впалой.

«Дело в том, что первые импланты были установлены слишком низко и продавили мне ребра. Остались глубокие вмятины, и грудь буквально провалилась внутрь», — вспоминает Лиана.

Новую установку имплантов Шульгина также перенесла с осложнениями. Однако если Шульгина решится на третьего ребенка, кормить сама его уже точно не сможет.

«Если у вас есть грудь — пусть даже первого размера — подумайте тысячу раз… Никто не знает, в какой процент осложнений попадет именно ваш организм», — призвала подписчиц она.

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