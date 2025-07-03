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Natan помирился с женой

Певец Natan сообщил, что помирился с супругой
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певец Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) сообщил в Telegram-канале о примирении с женой Анастасией Швецовой.

По словам Мирзохонова, все это время они работали над своими отношениями – взвешивали все «за» и «против», а также снова «знакомились друг с другом». Артист уверил, что «разбор полетов» еще не окончен, но решение принято в пользу семьи.

«Моя жена позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье. Мы вместе! Я счастлив! Это наш мюзикл», — поделился певец.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте.

По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях».

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