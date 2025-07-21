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Алена Блин прокомментировала воссоединение Natan с женой

Журналистка Жигалова намекнула певцу Natan на новые соблазны после измены
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Личный архив Natan

Журналистка и блогерша Алена Жигалова прокомментировала воссоединение рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов) с женой Анастасией Швецовой. Ее цитирует Super.

Жигалова пожелала своему коллеге по реалити-шоу семейного счастья, но намекнула ему на новые соблазны — она обратила внимание на то, что музыкант может участвовать и в других проектах.

Недавно супруга певца призналась в соцсетях, что простила ему флирт на реалити-шоу «Звезды в джунглях». Natan подтвердил сообщения о примирении и заявил, что им с женой удалось поработать над своими отношениями, и решение принято в пользу семьи.

«Моя жена позволила мне исправить то, что с моей стороны было недопустимым не только по отношению к ней, а ко всей семье. Мы вместе! Я счастлив! Это наш мюзикл», — заявил певец.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте . Он также целовался с певицей Бьянкой на проекте. По словам артиста, он был огорчен и разочарован своим недостойным поступком.

Ранее СМИ сообщили о расставании Михаила Ефремова с женой после 23 лет брака.

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