На Вячеслава Манучарова подали в суд за рекламу сковородок

Mash: с актера Манучарова потребовали 2 млн рублей через суд
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Французкая компания Tefal подала в суд на актера Вячеслава Манучарова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной иска стала реклама, в которой Манучаров сравнивает отечественные сковородки с французской продукцией. Tefal намерена взыскать с артиста 2 миллиона рублей. Они обвинили его в незаконном использовании товарного знака, а также в причинении ущерба деловой репутации сковородок.

В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск компании Tefal — производителя бытовых приборов и посуды — против звездного психолога Вероники Степановой.

Компания, заявил Telegram-канал, требует с блогерши 2 млн рублей из-за нарушения авторских прав. Другие детали судебного разбирательства пока неизвестны.

Mash отмечал, что Степанова давно живет в Мексике. Она занимается тем, что устраивает онлайн-марафоны, проводит консультации и ведет свои социальные сети. Известность к Степановой пришла, поскольку она высказывалась о звездах российского шоу-бизнеса.

Ранее Лев Лещенко рассказал, на что мечтает потратить накопленную пенсию.

