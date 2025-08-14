На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лев Лещенко рассказал, на что мечтает потратить накопленную пенсию

Лев Лещенко признался, что не тратит, а откладывает пенсию на долгосрочные цели
Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал, что получает от государства пенсию в 30 тыс. рублей. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что от остальных положенных ему выплат отказался, а все, что получает сегодня, откладывает на долгосрочные цели.

Пенсию в размере 30 тыс. рублей Лещенко получает как народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». От выплат по возрасту он отказался, заявив, что ему неудобно получать деньги, которые другим людям нужны больше.

Сегодня артист формирует накопления, которые в будущем планирует потратить на путешествия.

«Нет какой-то цели, которая заставляет меня откладывать пенсию, просто пока я в состоянии петь, выступать и зарабатывать на концертах или программах, я делаю это. А накопленное буду потом тратить на путешествия, наверное», — пояснил Лещенко, добавив, что среди его знакомых много артистов, которые не тратят свои пенсионные выплаты.

До этого Лев Лещенко признался, что знаком с творчеством популярных молодых отечественных исполнителей. По его словам, он слушает поп-музыку и считает себя обязанным знать, кто такие Мари Краймбрери, Клава Кока.

Ранее стало известно о многомиллионных гонорарах ушедшего на пенсию Леонтьева.

