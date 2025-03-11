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Лещенко раскрыл, каких молодых исполнителей он слушает

Певец Лев Лещенко признался, что слушает Мари Краймбрери и Клаву Коку
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Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко признался, что знаком с творчеством популярных молодых отечественных исполнителей. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Что касается современной музыки, то, конечно, обычно слушаю поп-музыку, потому что это моя профессия. Я должен знать, кто такая Мари Краймбрери, Клава Кока. Я без иронии говорю», — заявил исполнитель.

Об этом, поясняет «Звездач», Лещенко рассказал после концерта рэпера Loc Dog. На мероприятии артист также вышел на сцену к музыканту, а после зачитал рэп журналистам.

До этого издание «СтарХит» опубликовало в своем Telegram-канале ролик, на котором Лещенко зачитал в хип-хоп стиле стихотворение Владимира Маяковского «Облако в штанах».

В 2021 году Лев Лещенко и Loc Dog представили совместную композицию «Мы будем жить» и клип к ней. Лещенко рассказывал «Газете.Ru», что ему было приятно работать с российским рэпером — несмотря на их разницу в возрасте в 47 лет. Он признавался, что решился на дуэт с Loc Dog, поскольку творчество музыканта «выделяется из остальных».

Ранее певец Прохор Шаляпин признался, что к нему прилетали инопланетяне.

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