Леонардо Ди Каприо раскрыл, об отказе от какого фильма жалеет

Актер Ди Каприо пожалел, что не снялся в «Ночах в стиле буги»
Global Look Press

Режиссер Пол Томас Андерсон побеседовал с актером Леонардо Ди Каприо и узнал, об отказе от съемок в каком фильме тот жалеет. Интервью знаменитостей опубликовало издание Esquire.

Выяснилось: Ди Каприо пожалел, что отказался сняться в фильме самого Андерсона.

«Больше всего я жалею, что не снялся в «Ночах в стиле буги». Это был глубокий фильм моего поколения. Я не могу представить в нем никого, кроме Марка [Уолберга]. Когда я наконец посмотрел этот фильм, подумал, что это просто шедевр. Иронично, что вы задаете этот вопрос, но это правда», — заявил 50-летний актер.

Фильм Пола Томаса Андерсона «Одна битва за другой» с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет в прокат в сентябре 2025 года. Ди Каприо сыграет мужчину-отшельника, который в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет ему приходится разбираться с призраками прошлого и спасать дочь.

В июне актер Уилл Смит рассказал, что отказался сниматься в фильме Кристофера Нолана «Начало», так как не понял сценарий. В результате роль досталась Ди Каприо.

Ранее Леня Голубков рассказал о встрече с Дональдом Трампом.

