На могиле Ивана Краско открыли стрельбу

На прощании с актером Краско прозвучал ритуальный выстрел

На могиле народного артиста России Ивана Краско мужчина, посетивший прощание с актером, открыл стрельбу. Об этом сообщает mk.ru.

Выстрел был один и, по словам корреспондента, производился из-за спин посетителей. Резкий звук оказался для прощающихся неожиданностью.

Как выяснилось, выстрел был ритуальным, поскольку Иван Краско был бывшим военным. Сотрудники правоохранительных органов сообщили редакции, что произошедшее не было актом хулиганства и является частью ритуала, который проводят в отношении экс-военных, коим и является Краско.

При этом по установленным правилам должно производиться три выстрела, а стреляющий должен находиться на могиле усопшего.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Гражданская панихида по Краско состоялась в Театре им. Комиссаржевской 13 августа. Проститься с артистом пришли его коллеги по сцене и актерскому цеху, среди них Георгий Штиль, Николай Буров, Григорий Козлов и многие другие.

Ранее сообщалось, что старшего внука Ивана Краско не дождутся на прощании с дедом.