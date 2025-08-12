На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Старшего внука Ивана Краско не дождутся на прощании с дедом

Внук Краско Ян пропустит прощание с актером из-за нестабильной ситуации в мире
true
true
true
close
Триикс Медиагрупп по заказу НТВ

Старшего внука актера Ивана Краско, Яна Александровича-Краско, не дождутся на прощании с дедом. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как сообщил источник, близкий к семье, актер и старший внук Краско физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире.

Александрович-Краско живет в Польше и служит артистом в одном из театров Варшавы.

Ян Александрович-Краско — сын актера Андрея Краско (среднего ребенка Ивана Краско) и польской актрисы Мириам Александрович. В 2023 году артистки не стало в результате от сердечной недостаточности. В 2006 не стало Андрея Краско.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Ранее Михаил Боярский назвал Краско своим родственником.

