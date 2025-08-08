На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внуку Джека Николсона может грозить тюрьма из-за обвинений в домашнем насилии

Внук Джека Николсона Шон отпущен под залог на фоне обвинений в домашнем насилии
Eric Charbonneau/Getty Images

Старший внук Джека Николсона, 29-летний Шон Норфлит был арестован в Лос-Анджелесе 5 августа по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает People со ссылкой на документы об аресте.

Первым о задержании Норфлита, отмечает таблойд, сообщило американское издание The Sun. В публикации говорилось, что внука Николсона освободили под залог в размере $50 тыс. (почти 4 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»).

Имя пострадавшей неизвестно. Мужчина должен предстать перед судом 26 августа. Если Норфлита признают виновным, то ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

У актера Джека Николсона пятеро детей от четырех разных женщин. Его старшая дочь от бывшей жены Сандры Найт Дженнифер Николсон родила Шона Норфлита, когда была в браке с 1997 по 2003 год. У нее также есть младший сын Дьюк, который рассказывал в ранних интервью, что его брат изучал киноведение в колледже, а сейчас занимается музыкальным продюсированием.

В феврале 2025 года сообщалось, что Джек Николсон впервые за долгое время вышел в свет. 87-летний актер посетил запись юбилейного выпуска передачи Saturday Night Live — SNL50.

Ранее предпринимателю Гиббону предъявили обвинения после нападения на невестку.

