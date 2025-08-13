На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Сплин» предрекли снижение гонораров в 10 раз после возвращения в Россию

Продюсер Дворцов: гонорар группы «Сплин» может упасть до 1,5 млн рублей
Надежда Лебедева/Russian Look/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» усомнился, что группа «Сплин» будет востребованной в случае возвращения в Россию.

Дворцов считает, что гонорары «Сплин» могут упасть в десятки раз, если музыканты вернутся в Россию.

«Раньше они хорошо зарабатывали, а сейчас это будет максимум 1−1,5 млн рублей за концерт. Они здесь мало кому нужны», — заявил продюсер.

13 августа РЕН ТВ сообщил, что группа «Сплин» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Коллектив хочет запатентовать название «Ласта и Паста», а также «Lasta&Pasta».

Последнее время группа «Сплин» не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

Затем лидер группы Александр Васильев уехал в Испанию. В октябре 2024 года издание Life сообщило, что музыкант Васильев продал дорогой загородный особняк в Санкт-Петербурге.

Ранее Алексей Чадов отсудил 74 миллиона рублей у бывшего друга.

