Уехавший из России лидер группы «Сплин» продал дорогой особняк в Петербурге

Лидер музыкальной группы «Сплин» Александр Васильев продал дорогой загородный особняк в Петербурге. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Певец продал дом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как уточнил источник издания, участок площадью 1,2 тыс. кв. м, на котором стоит дом площадью 395 кв. им, был продан на прошлой неделе. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается примерно в 39 млн рублей.

Кроме того, добавляет источник, у музыканта осталось две квартиры в Петербурге: первая площадью 55,7 кв. м (кадастровая стоимость примерно 7,8 млн рублей), вторая — в площадью 96,4 кв. м (кадастровая цена примерно 21,5 млн рублей).

Последнее время группа «Сплин» не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

Затем Васильев уехал в Испанию. В 2024 году певец отпраздновал 55-летие.

Ранее Эмир Кустурица раскрыл, где пройдут съемки фильма по роману «Преступление и наказание».