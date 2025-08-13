На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уехавшая из России группа «Сплин» захотела возобновить бизнес в России

РЕН ТВ: группа «Сплин» подала заявку на регистрацию товарного знака
Игорь Верещагин

Группа «Сплин» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Коллектив хочет запатентовать название «Ласта и Паста», а также «Lasta&Pasta». По данным телеканала, под этим брендом они смогут производить и продавать различную одежду. К примеру, нижнее белье, колготки, комбинезоны, обувь, костюмы, перчатки, головные уборы, кимоно и прочее. Помимо этого, среди видов деятельности указана аренда звукозаписывающего оборудования.

Последнее время группа «Сплин» не появляется на российской сцене. Несмотря на то, что участники открыто не выражали свое мнение по поводу спецоперации на Украине, в 2022 году Васильев на фестивале в Воронеже посвятил выступление с песней «Выхода нет» уехавшим из России знаменитостям. После этого концерты «Сплин» начали отменять «по техническим причинам» по всей стране.

Затем лидер группы Александр Васильев уехал в Испанию. В 2024 году певец отпраздновал 55-летие. В октябре того же года издание Life сообщило, что музыкант Васильев продал дорогой загородный особняк в Санкт-Петербурге.

Ранее Алексей Чадов отсудил 74 миллиона у бывшего друга.

