Певец Ковалев рассказал, как Вайкуле может помочь бойцам СВО

Певец Ковалев заявил, что Вайкуле может шить в тюрьме форму бойцам СВО

Певец и бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru назвал правильным возможность наказать латвийскую и советскую певицу Лайму Вайкуле тюремным сроком за проукраинские высказывания.

Ковалев считает, что в тюрьме Вайкуле могла бы помогать российским солдатам, служащим на СВО. К примеру, шить для них форму и варежки.

«Пригодится и Лайма, шить, наверное, умеет. Пофигу, что иностранка, лишь бы шить умела», — заявил певец.

Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале. Певица призвала «дать оружие Украине». Так она отреагировала на фразу журналиста о том, что музыка поможет достигнуть мира.

Юрист Дмитрий Аграновский предупредил Лайму Вайкуле о возможности заведения уголовного дела за проукраинские высказывания.

В случае заведения уголовного дела, продолжил Аграновский, Вайкуле могут объявить в международный розыск, также может быть арестована собственность Вайкуле в РФ, если такая у нее осталась.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал блестящим выступление Слепакова на фестивале Вайкуле.