На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Певец Ковалев рассказал, как Вайкуле может помочь бойцам СВО

Певец Ковалев заявил, что Вайкуле может шить в тюрьме форму бойцам СВО
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец и бизнесмен Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru назвал правильным возможность наказать латвийскую и советскую певицу Лайму Вайкуле тюремным сроком за проукраинские высказывания.

Ковалев считает, что в тюрьме Вайкуле могла бы помогать российским солдатам, служащим на СВО. К примеру, шить для них форму и варежки.

«Пригодится и Лайма, шить, наверное, умеет. Пофигу, что иностранка, лишь бы шить умела», — заявил певец.

Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале. Певица призвала «дать оружие Украине». Так она отреагировала на фразу журналиста о том, что музыка поможет достигнуть мира.

Юрист Дмитрий Аграновский предупредил Лайму Вайкуле о возможности заведения уголовного дела за проукраинские высказывания.

В случае заведения уголовного дела, продолжил Аграновский, Вайкуле могут объявить в международный розыск, также может быть арестована собственность Вайкуле в РФ, если такая у нее осталась.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал блестящим выступление Слепакова на фестивале Вайкуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами