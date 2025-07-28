Лайму Вайкуле предупредили об уголовном деле за проукраинские высказывания

Юрист Дмитрий Аграновский предупредил латвийскую и советскую певицу Лайму Вайкуле о возможности заведения уголовного дела за проукраинские высказывания. Специалиста цитирует aif.ru.

Аграновский прокомментировал призывы артистки на фестивале в Юрмале «дать оружие Украине».

«На мой взгляд, она — вполне кандидат на уголовное дело с такими высказываниями. Конечно, окончательные решения должны принимать соответствующие органы», — сказал юрист.

В случае заведения уголовного дела, продолжил Аграновский, Вайкуле могут объявить в международный розыск, также может быть арестована собственность Вайкуле в РФ, если такая у нее осталась.

71-летняя Вайкуле сделала проукраинское заявление на своем музыкальном фестивале «Рандеву», проходившем с 25 по 27 июля в Юрмале. Так она отреагировала на фразу журналиста о том, что музыка поможет достигнуть мира.

На фестивале, в частности, выступали юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).