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Звезда «Пиратов Карибского моря» хочет вернуться во франшизу: «Время настало»

Актер Орландо Блум захотел сняться в продолжении «Пиратов Карибского моря»
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Disney

Британский актер Орландо Блум признался, что хочет вернуться во франшизу «Пираты Карибского моря». Его цитирует Collider.

По словам Блума, он готов рассмотреть предложение съемок в шестой части киносерии, но не знает, на какой стадии находится проект.

«Мне нравится идея, что 20 лет спустя все вернутся и зажгут. Я, безусловно, буду более резким, более странным Уиллом Тернером, чем тогда. Но время настало для такого возвращения», — сказал он.

48-летний Блум добавил, что склонен соглашаться на вызовы судьбы.

«Зачем говорить «нет» чему-либо? Пока не прочитаешь сценарий, не узнаешь, будет ли что-то отличным. Первый фильм «Пираты Карибского моря» был потрясающ как концепция и реализован фантастически», — рассуждает актер.

В конце 2024 года в СМИ ходили слухи о возвращении в «Пиратов Карибского моря» исполнителя другой главной роли — Джонни Деппа.

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