Раскрыт секрет любви зумеров к некоторым песням

Музыкальный вкус зумеров оказался обусловлен выпуском контента в соцсетях. Секрет любви зумеров к некоторым песням раскрыл сервис МТС Музыка, проведя исследование к Международному дню молодежи.

Сервис определил самые популярные треки у зумеров и насколько их музыкальные предпочтения совпадают со вкусом более взрослых пользователей. Рейтинги составлялись с учетом вкусом аудитории зумеров (поколение в возрасте 14-24 года), Y (25-41 год), Х (42-58 лет) и бэби-бумеров (59-81 год).

Около половины (46%) любимых песен зумеров не нашли отклик у представителей старших поколений. Самой востребованной записью у представителей поколения Z, которую не слушают другие поколения, стал трек 18-летнего анонимного музыканта из Италии ATLXS под названием «PASSO BEM SOLTO».

Самое значительное расхождение музыкальных предпочтений у поколения Z с бумерами (72%). Чуть ближе во вкусах они с пользователями 42-58 лет (54%). Самые похожие плейлисты у зумеров и миллениалов: 46% популярных треков у наиболее молодых слушателей не вошли в списки любимых треков аудитории возрастом от 25 лет до 41 года.

Также среди треков, прослушивание которых характерно для зумеров, но не для представителей других поколений — «Наследство» (SKY RAE, ICEGERGERT), «Планы на завтра» (Migrant, TIGO), «Zachem» (BAbyBoi, 6YNTHMANE, BabyBoi, 5sta Family), «Ламбада» (N1NT3ND0).

Как и в случае с ATLXS, трек «Наследство» набрал широкую популярность не без помощи социальных сетей: пользователи зачастую их использовали в качестве аккомпанемента к своим видео.

Наиболее часто представители поколения Z выбирали к прослушиванию композиции, записанные в жанре рэп.

Международный день молодежи отмечается 12 августа.

Накануне стало известно, что популярные артисты 90-х в два раза подняли цены на свои выступления на фоне любви зумеров. Надежда Кадышева, по данным Life, подняла ценник за полгода в два раза — до 20 млн рублей.

Ранее Буланова отреагировала на насмешки над своими танцорами.