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Солисты «Миража» рассказали о гонорарах

Солисты группы «Мираж» Болдышева и Горбашов заявили, что не жалуются на гонорары
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Пресс-служба группы «Мираж»

Солисты группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов рассказали о гонорарах на четвертом десятке существования группы. Их цитирует Леди Mail.

По словам солистов, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» подогрел интерес к песням группы, однако концертов у них и без этой популярности было много. Сейчас они стараются ограничивать количество выступлений.

«Когда концерты идут один за другим на протяжении месяцев, ты уже не отдаешь себе отчета, где ты, кто ты, в каком ты сейчас городе… Понятно, что такой режим работы отражается на качестве выступлений», — объясняют они.

Музыканты отметили, что довольны своими доходами от концертов.

«На гонорары мы не жалуемся, но самое главное в нашей работе — это не гонорары, а возможность заниматься любимым делом», — заключили Болдышева и Горбашов.

Накануне Екатерина Болдышева рассказала об отношениях с экс-участницами «Миража».

Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.

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