Солисты «Миража» рассказали о гонорарах

Солисты группы «Мираж» Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов рассказали о гонорарах на четвертом десятке существования группы. Их цитирует Леди Mail.
По словам солистов, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» подогрел интерес к песням группы, однако концертов у них и без этой популярности было много. Сейчас они стараются ограничивать количество выступлений.
«Когда концерты идут один за другим на протяжении месяцев, ты уже не отдаешь себе отчета, где ты, кто ты, в каком ты сейчас городе… Понятно, что такой режим работы отражается на качестве выступлений», — объясняют они.
Музыканты отметили, что довольны своими доходами от концертов.
«На гонорары мы не жалуемся, но самое главное в нашей работе — это не гонорары, а возможность заниматься любимым делом», — заключили Болдышева и Горбашов.
Накануне Екатерина Болдышева рассказала об отношениях с экс-участницами «Миража».
Ранее солистка «Миража» вспомнила, как потеряла голос перед выходом на сцену.