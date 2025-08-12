Врач рассказал о перспективах Бориса Щербакова после тяжелого перелома

Ортопед и спортивный врач Андрей Литвиненко рассказал о перспективах выздоровления народного артиста России Бориса Щербакова после перелома шейки бедра. Медика цитирует aif.ru.

По словам Литвиненко, лечение зависит от локализации перелома. Врач предположил, что актера ждет хирургическое лечение с установкой металлической конструкции.

«Либо если зона перелома такая, что прогноз на сращение маловероятен с учетом возраста, то есть у этого перелома есть, скажем так, возрастные особенности — у молодых он срастаться может, а у пожилых нет. Тогда в таких случаях предлагают сразу эндопротезирование», — говорит ортопед.

Перелом шейки бедренной кости, как правило, происходит на фоне вымывания кальция, витамина D из организма — остеопороза, обратил внимание Литвиненко. После такого перелома пациенты могут длительное время не вставать, что приводит к обострению хронических заболеваний, предупредил врач.

О госпитализации 75-летнего Бориса Щербакова стало известно 11 августа. Близкие сообщили, что он поскользнулся на коврике и упал на балконе.

