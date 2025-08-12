На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал о перспективах Бориса Щербакова после тяжелого перелома

Ортопед Литвиненко: актера Щербакова может ждать эндопротезирование
true
true
true
close
Продюсерский центр ИВАН

Ортопед и спортивный врач Андрей Литвиненко рассказал о перспективах выздоровления народного артиста России Бориса Щербакова после перелома шейки бедра. Медика цитирует aif.ru.

По словам Литвиненко, лечение зависит от локализации перелома. Врач предположил, что актера ждет хирургическое лечение с установкой металлической конструкции.

«Либо если зона перелома такая, что прогноз на сращение маловероятен с учетом возраста, то есть у этого перелома есть, скажем так, возрастные особенности — у молодых он срастаться может, а у пожилых нет. Тогда в таких случаях предлагают сразу эндопротезирование», — говорит ортопед.

Перелом шейки бедренной кости, как правило, происходит на фоне вымывания кальция, витамина D из организма — остеопороза, обратил внимание Литвиненко. После такого перелома пациенты могут длительное время не вставать, что приводит к обострению хронических заболеваний, предупредил врач.

О госпитализации 75-летнего Бориса Щербакова стало известно 11 августа. Близкие сообщили, что он поскользнулся на коврике и упал на балконе.

Ранее Борис Щербаков рассказал о встрече с Талызиной перед кончиной актрисы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами