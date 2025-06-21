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Борис Щербаков рассказал о встрече с Талызиной перед кончиной актрисы

Актер Щербаков: последние дни Талызина выглядела болезненно

Народный артист России Борис Щербаков рассказал о последней встрече с актрисой Валентиной Талызиной незадолго до ее кончины. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Щербакова, вид у звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» был болезненный.

«Только что, буквально три-четыре дня я с ней на телевидении виделся. Ну да, она не очень хорошо выглядела, очень худенькая», — вспоминает Щербаков.

Талызину он назвал величайшей актрисой нашего времени, нежным, отзывчивым и очень добрым человеком.

Щербаков отметил, что около восьми лет играл на одной сцене с Талызиной, и для него каждый совместный спектакль был настоящим праздником.

Народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не стало 21 июня на 91-м году жизни. Она снялась в фильмах «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Афоня», «Женитьба» и многих других. Близкие рассказали, что в последние годы Талызина боролась с раком.

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