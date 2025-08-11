Бориса Щербакова госпитализировали

Народный артист России Борис Щербаков оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Щербаков поскользнулся на коврике и упал на балконе. После этого его госпитализировали. Ему диагностировали ушиб бедра. Артист рассказал Mash, что чувствует себя хорошо. Он надеется на скорое выздоровление.

5 декабря стало известно, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде.

Позже близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей.

Супруга Щербакова Татьяна Бронзова поблагодарила лечащих его врачей больницы им. Иноземцева. Она заявила, что медики великолепно относились к мужу и «все очень хорошо сделали». Также Бронзова выразила благодарность поклонникам, которые переживали и поддерживали актера в тяжелый период.

Бронзова предположила, что Борис Щербаков потерял сознание, которое и стало причиной полученных артистом травм, из-за нервов.

