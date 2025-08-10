Боярский о кончине Краско: «Ушел целый кусок жизни»

Актер Михаил Боярский признался в беседе с NEWS.ru, что с кончиной Ивана Краско для него ушла часть жизни.

Боярский признался, что Краско был для него практически родственником. Он отметил, что артист был «замечательным мужиком».

«Ушел целый кусок жизни — и воспоминания, и совместные беседы. Я с младых ногтей нахожусь в театре Комиссаржевской. И всю его судьбу, жизнь, его семью, детей, внуков — все знаю», — поделился актер.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

