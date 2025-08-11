Названы дата и место прощания с артистом Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско состоится 13 августа в Санкт-Петербургском академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Церемония пройдет с 10:00 до 11:30 мск по адресу: Итальянская улица, 19. После этого отпевание состоится на Комаровском мемориальном кладбище в 13:30 мск на Озерной улице, 52-а.

Похоронят артиста на том же кладбище, церемония начнется в 14:00 мск.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта. 1 августа актер попал в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Ранее Михаил Боярский назвал Краско своим родственником.