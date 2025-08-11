У гитариста группы «25/17» сгорели дом и студия

Гитарист группы «25/17» Владимир Крылов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его дом разрушился в результате пожара.

Как объяснил Крылов, пожар произошел 1 августа из-за удара молнии. В доме также находилась студия артиста. Как оказалось, недвижимость не была оборудована защитой от молнии, вопреки документам.

«В результате крыши и верхние этажи всего нашего блока из четырех квартир сгорели, а остальные этажи дома были напрочь залиты в процессе тушения возникшего пожара», — поделился музыкант.

Крылов отметил, что он и соседи уже ведут разбирательства с застройщиком, управляющей компанией и различными государственными структурами. По словам артиста, они не получили ни от кого помощи, несмотря на стихийное бедствие.

По словам Крылова, жителям дома предстоит экстренный тотальный ремонт: демонтаж и восстановление крыши, замена всех сгоревших/промокших стен и мебели, и работа с отделкой. Музыкант попросил помощи. Он открыл сбор средств на восстановление жилья.

«Теперь нам предстоят долгие разборки, а не быстрое решение проблемы, где жить», — заявил гитарист.

