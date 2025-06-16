На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова о романе Муцениеце с Керимовым: «Просто кошелки»

Балерина Волочкова заявила, что не осведомлена о романе Керимова и Муцениеце
close
Ирина Иорданова

Танцовщица Анастасия Волочкова призналась, что не знает о возможном романе своего экс-возлюбленного Сулеймана Керимова с актрисой Агатой Муцениеце. Ее слова передает Super.ru в своем Telegram-канале.

15 июня Telegram-канал «Только никому...» сообщил, что Агата Муцениеце ждет ребенка от Керимова. Как сообщало СМИ, именно отношения с предпринимателем могли также стать причиной развода актрисы с Павлом Прилучным. При этом подтверждений этой информации не было.

«Я могу вам сказать только одно, что после уже нашего расставания с Сулейманом мы с ним встречались и он мне сказал одно: «Ты знаешь, лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо». И это не только его слова, это слова всех мужчин, с которыми у меня были отношения. И потом получалось так, что каждый говорил о том, что после меня другие — просто кошелки», — прокомментировала новость экс-прима Большого театра.

Осенью 2022 года Анастасия Волочкова заявляла, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет экс-избранник, бизнесмен Сулейман Керимов, с которым она встречалась три года. Балерина заверяла, что не держит зла на бизнесмена, хотя, по ее словам, после расставания он лишил ее работы в Большом театре, через суд отобрал подаренные квартиры и даже посылал угрозы.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин попал в больницу из-за шоколадной пасты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами