Волочкова о романе Муцениеце с Керимовым: «Просто кошелки»

Танцовщица Анастасия Волочкова призналась, что не знает о возможном романе своего экс-возлюбленного Сулеймана Керимова с актрисой Агатой Муцениеце. Ее слова передает Super.ru в своем Telegram-канале.

15 июня Telegram-канал «Только никому...» сообщил, что Агата Муцениеце ждет ребенка от Керимова. Как сообщало СМИ, именно отношения с предпринимателем могли также стать причиной развода актрисы с Павлом Прилучным. При этом подтверждений этой информации не было.

«Я могу вам сказать только одно, что после уже нашего расставания с Сулейманом мы с ним встречались и он мне сказал одно: «Ты знаешь, лучше тебя, женщина, я не встречу, а хуже мне не надо». И это не только его слова, это слова всех мужчин, с которыми у меня были отношения. И потом получалось так, что каждый говорил о том, что после меня другие — просто кошелки», — прокомментировала новость экс-прима Большого театра.

Осенью 2022 года Анастасия Волочкова заявляла, что «главной любовью всей ее жизни» всегда будет экс-избранник, бизнесмен Сулейман Керимов, с которым она встречалась три года. Балерина заверяла, что не держит зла на бизнесмена, хотя, по ее словам, после расставания он лишил ее работы в Большом театре, через суд отобрал подаренные квартиры и даже посылал угрозы.

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