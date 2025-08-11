«Давно пора»: Поплавская поддержала инициативу о блокировке мата в интернете

Актриса Яна Поплавская в Telegram-канале поддержала идею зампреда комитета Госдумы по информполитике Андрея Свинцова о блокировке интернет-контента с матом.

«Авторам придется «запикивать» либо удалять нецензурную лексику, как на радио или телевидении. Давно пора», — заявила артистка.

В августе Андрей Свинцов заявил, что из-за обилия нецензурной лексики в популярных интернет-шоу и видео блогеров мат для россиян становится нормой и быстро перенимается гражданами. Поэтому, по мнению депутата, нужно запретить, в частности, такие шоу, как «Натальная карта», «Кстати», «Большое шоу» и прочие проекты.

По его мнению, так мат перенимается обычными гражданами, которые потребляют контент на VK, Rutube и прочих платформах. Получается, что государство невольно поощряет «моду» на нецензурную брань, заключил депутат.

Сленг ассоциации спикеров СНГ Елена Крутоверцева также заявила, что нецензурная бранная лексика отражается не только на людях, которые ее используют в своей речи, но и на всем обществе в целом.

Ранее критик объяснил всплеск интереса к творчеству Булановой.