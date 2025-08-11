В Италии музыкант съел сэндвич с брокколи, потерял сознание и умер

В Италии музыкант Луиджи Ди Сарно потерял сознание и умер, съев сэндвич с брокколи и колбасой. Об этом сообщает Metro.

52-летний Ди Сарно возвращался домой в Неаполь, когда почувствовал себя плохо. Он остановился в Лагонегро в провинции Потенца, где скончался.

В последнее время в Италии наблюдается вспышка ботулизма, связанная с партией консервированной капусты брокколи в масле.

Случаи этого редкого и опасного для жизни заболевания были зарегистрированы и в других регионах Италии, от его осложнений скончалась 38-летняя женщина. Среди госпитализированных с ботулизмом есть несовершеннолетние.

Накануне собиравшие деньги на похороны театрального режиссера Юрия Бутусова артисты сообщили о блокировке счетов. 10 августа Юрий Бутусов утонул в Черном море у берегов Болгарии во время отпуска. 63-летнему Бутусову не удалось справиться с волнами во время «легкого шторма».

Ранее сообщалось, что пожилой больной писатель Митихиро Ката не может вернуться из Индии, потому что его некому забрать.