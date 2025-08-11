В Италии музыкант съел сэндвич с брокколи, потерял сознание и умер

В Италии музыкант Луиджи Ди Сарно потерял сознание и умер, съев сэндвич с брокколи и колбасой. Об этом сообщает Metro.
52-летний Ди Сарно возвращался домой в Неаполь, когда почувствовал себя плохо. Он остановился в Лагонегро в провинции Потенца, где скончался.
В последнее время в Италии наблюдается вспышка ботулизма, связанная с партией консервированной капусты брокколи в масле.
Случаи этого редкого и опасного для жизни заболевания были зарегистрированы и в других регионах Италии, от его осложнений скончалась 38-летняя женщина. Среди госпитализированных с ботулизмом есть несовершеннолетние.
