Известный рэпер остановил концерт, чтобы отругать мать с годовалым ребенком

Колумбийский рэпер и певец Малума (настоящее имя Хуан Луис Лондоньо Ариас) остановил концерт, увидев мать с ребенком в фан-зоне. Об этом сообщает Metro.

Выступая в Мехико, он прервал песню и начал разговаривать с женщиной. Малума попросил оставлять маленьких детей дома.

«Сколько ему лет? Один? Как вы думаете, хорошая ли это идея — приводить годовалого ребенка туда, где децибелы и звук действительно ненормальные? В следующий раз защитите его уши от чего-нибудь», — сказал он.

Малума обвинил женщину в безответственности, заявил, что она размахивает ребенком, как игрушкой, и призвал ее быть более сознательной. Он также добавил, что сам является отцом и знает, о чем говорит.

У 31-летнего Малумы и его подруги Сусаны Гомес есть годовалая дочь Пэрис.

Накануне фанатки подрались за потное полотенце Эйкона после концерта в России и попали на видео.

Ранее Macan поджег дорогостоящий автомобиль на сцене.