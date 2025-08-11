На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Очень хочется жить»: звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп из-за рака мозга

Артист Попов признался, что из-за рецидива рака почти потерял зрение
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов почти потерял зрение на фоне лечения от рака мозга. Об этом пишет издание Super.

«Ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым. А очень хочется работать и очень хочется жить», — говорит 40-летний артист.

По его словам, опухоль также дает осложнения на слух.

Астроцитому третьей степени — глиальную опухоль головного мозга — у Попова обнаружили в 2018 году. Опухоль удалили, через три года лечение было окончено.

27 июня Попов заявил о рецидиве рака мозга, уточнив, что болезнь вернулась «в другой форме».

Роман Попов прославился как актер и шоумен, участник юмористического шоу Comedy Club. В его фильмографии почти 40 фильмов, среди которых: «Новогодний беспредел», «Девушки бывают разные», «Ботан и Супербаба» и другие.

Ранее режиссер Коппола перенес операцию на сердце.

