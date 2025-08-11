На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо возможное место прощания с Иваном Краско

Депутат Ржаненков: прощание с Краско может пройти на Комаровском кладбище
Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков назвал возможное место прощания с народным артистом России Иваном Краско. Об этом пишет NEWS.ru.

По словам Ржаненкова, точное место прощания пока не определено, но это может быть Комаровское кладбище в Курортном районе Санкт-Петербурга. Там находится и могила сына актера — Андрея Краско.

Прощание с Иваном Краско предварительно запланировано на 13 августа.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Накануне бывшая жена Ивана Краско Наталия Вяль призналась, что не знает подробностей завещания артиста. Юрист Александр Хаминский заявил, что в наследство Краско входит квартира в центре Санкт-Петербурга; дача; финансовые активы и авторские отчисления за 70-летнюю карьеру в кино и театре.

Ранее Михаил Боярский назвал Краско своим родственником.

