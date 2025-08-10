Бывшая жена Краско о его завещании: «Дочь может и не успеть»

Бывшая жена Ивана Краско Наталия Вяль призналась в беседе с aif.ru, что не знает подробностей завещания артиста.

«Дочь Юлия может и не успеть. Я ее давно не слышала и не видела. Юля живет полжизни в Польше, там и сейчас. А старшая дочь Ивана Ивановича — Галина отказалась от отца», — рассказала экс-супруга актера.

Юрист Александр Хаминский заявил, что в наследство Краско входит квартира в центре Санкт-Петербурга; дача в Грузино; финансовые активы и авторские отчисления за 70-летнюю карьеру в кино и театре.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Народный артист был женат четыре раза, у него осталось пятеро детей.

Ранее Михаил Боярский назвал Краско своим родственником.