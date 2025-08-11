На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боди-хоррор о срастаяющихся телах удержался на вершине проката в России

Фильм «Одно целое» собрал 27,4 млн рублей и возглавил прокат в России и СНГ
Picturestart

Лидером российского кинопроката вторую неделю подряд становится боди-хоррор «Одно целое» с Элисон Бри и Дэйвом Франко. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

По его информации, фильм о семейной паре, чьи тела начинают непроизвольно прилипать друг к другу из-за мистического явления, заработал в России и СНГ за прошедший уикенд 27,4 млн руб.

Немного отстала от него отечественная комедия Максима Максимова «Мой папа — медведь» (24 млн руб.). Лента рассказывает историю отца-одиночки Миши и его дочери, которые приезжают на выходные в деревню. После прогулки в лесу главный герой превращается в медведя, и Маше нужно снять с него заклятие.

Тройку лидеров, как и неделю назад, замыкает комедия с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке». Фильм о мальчике, приезжающем к дедушке в деревню, но мечтающем попасть на IT-конкурс, собрал 22 млн руб.

В топ-5 также попали только что вышедшая в прокат российская комедия «Атель-матель» (18,5 млн руб.) о побеге пронырливого обнальщика в Дагестан и мультфильм «Плохие парни 2» о попытке украсть все золото Земли.

Ранее Минкульт назвал причину отзыва из проката фильма «Прости, детка».

