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Хоррор «Одно целое» стал лидером российского кинопроката на выходных

Российские комедии и хоррор возглавили топ-3 кассовых сборов в СНГ
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Австралийско-американский хоррор «Одно целое» возглавил кинопрокат в России и СНГ, заработав 39,5 миллиона рублей за уикенд с 31 июля по 3 августа, сообщает портал Kinobusiness.

В центре сюжета фильма — семейная пара, переехавшая в новый дом, где их тела начинают непроизвольно прилипать друг к другу из-за мистического явления. Режиссером ленты выступил Майкл Шэнкс, а в ролях снялись Элисон Бри, Майк Ковап, Эрик Фейг, Дэйв Франко и другие.

На втором месте расположилась российская комедия Максима Максимова «Мой папа — медведь», которая собрала 36 миллионов рублей. Фильм рассказывает историю отца-одиночки Миши и его дочери Маши, которые приезжают на выходные в деревню. После прогулки в лесу Миша превращается в медведя, и Маше предстоит найти способ снять с него заклятие. В ролях — Роман Курцын, Борис Дергачев, Зоя Бербер и другие.

Третью позицию заняла картина Владислава Богуша «На деревню дедушке», собравшая 21 миллион рублей. Фильм повествует о мальчике, который приезжает к дедушке в деревню, но мечтает попасть на важный IT-конкурс. В актерский состав вошли Юрий Стоянов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и другие.

Ранее Минкульт назвал причину отзыва из проката фильма «Прости, детка».

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