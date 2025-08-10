На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В 44 года умер экс-гитарист Стаса Михайлова и «ВИА Гры»

Бывший гитарист Михайлова и MBAND Роман Ефанов умер в 44 года
romanefanov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-гитарист Стаса Михайлова и участник группы MBAND Роман Ефанов скончался на 45 году жизни. Об этом сообщил певец Анатолий Цой в соцсетях.

По его словам, гитарист умер 8 августа.

«Ушел из жизни наш друг Рома. Легенда, пусть земля тебе будет пухом», — написал исполнитель и отметил, что не знает причину смерти Ефанова.

Бывший солист MBAND Артем Кид тоже выразил соболезнования по поводу ухода экс-участника коллектива.

«Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг!» — написал Кид.

Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге в семье инженеров. Он с детства увлекался пением, окончил РАМ имени Гнесиных. В разные годы музыкант сотрудничал со Стасом Михайловым, группой «ВИА Гра» и Elvira T. Кроме того, песни с его участием прозвучали в фильме «Самый лучший день».

В мае певица МакSим (Марина Максимова) сообщила о кончине клавишника Дмитрия Иванова, который играл в ее коллективе и в группе «Ленинград». Она рассказала, что все члены команды верили в то, что Иванов будет жить, но чуда не произошло, несмотря на его любовь к жизни. Певица призналась, что произошедшее не укладывается в ее голове.

Ранее сообщалось о «нелепой» гибели режиссера Юрия Бутусова.

