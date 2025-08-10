На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ургант вспомнил о соседстве Краско: «Всегда приходил с гвоздями»

Телеведущий Андрей Ургант признался, что Краско был хорошим соседом
true
true
true

Телеведущий и актер Андрей Ургант рассказал, что соседствовал с коллегой Иваном Краско. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Урганта, коллега был хорошим соседом по даче. К примеру, Краско любил заходить в гости к матери Урганта Нине.

«Он всегда приходил с гвоздями, с молотком, с какой-нибудь пилкой, со стамеской, с метром раскладным и говорил: «Нина, у тебя наверняка же опять что-нибудь случилось. О, ступенька прохудилась!» И приколачивал новую ступеньку. Или говорил: «Я старую унесу — гнилая, сожгу её в печке». Приносил новую, приколачивал», — рассказал актер.

Краско не стало 9 августа после борьбы с онкологическим заболеванием. Кроме того, актер боролся с последствиями инсульта.

1 августа актер был доставлен в реанимацию с его дачи в Грузино под Петербургом. За несколько месяцев до этого он жаловался на здоровье, даже отказывался от еды.

Иван Краско известен зрителям по нескольким десяткам фильмов. В частности, он снялся в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Ранее Михаил Боярский назвал Краско своим родственником.

