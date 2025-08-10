На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назвала предварительная дата прощания с Иваном Краско

РИА Новости: прощание с Иваном Краско предварительно назначено на 13 августа
Алексей Даничев/РИА Новости

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, скончавшимся незадолго до своего 95-летия, предварительно запланировано на 13 августа. Об этом РИА Новости сообщили в окружении актера.

«Скорее всего, в среду. Точную информацию позже сообщит театр», — сказал источник агентства.

О смерти Краско в субботу, 9 августа, сообщил депутат парламента Санкт-Петербурга и его друг Александр Ржаненков. Он отметил, что артист мог бы отметить юбилей 23 сентября.

Позднее театр имени Комиссаржевской, где Краско работал с 1965 года, сообщил, что актер умер после продолжительной болезни.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им. В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско», — говорится в релизе.

В начале августа было известно, что Краско в тяжелом состоянии попал в реанимацию. В 2021 году актер перенес коронавирус, после чего проходил восстановление из-за отслоения сетчатки глаза. Летом 2022-го его вновь госпитализировали из-за проблем с сердцем и скопления жидкости в легких. Краско также пережил как минимум два инсульта. В 2023 году он оказался в реанимации, когда у него отказала левая сторона тела.

Ранее стало известно о смерти театрального режиссера Юрия Бутусова

