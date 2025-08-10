Стало известно, сколько миллионов рублей Деревянко потратил на свадьбу

Актер Павел Деревянко и его жена, дизайнер Зоя Фуць, потратили 15 миллионов рублей на свадьбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, депозит и аренда яхт-клуба, где прошло торжество, начинаются от 350 тысяч рублей. Также молодожены выплатили по 12 тысяч рублей на каждого гостя за угощения. Группа «Иванушки International» выступила на мероприятии за 7 миллионов рублей.

На свадьбе также состоялась традиция выкупа. Деревянко отдал 5 миллионов рублей за жену. Церемонию провел известный шоумен и юморист Михаил Галустян, а собрать денежную сумму Деревянко помогли гости свадьбы. Среди знаменитостей на торжестве присутствовали: писатель Александр Цыпкин, продюсер Данила Шарапов, предприниматель Анатолий Сульянов, актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и другие.

Торжество прошло в Москве и включало несколько локаций. Молодожены начали свой свадебный день с регистрации в ЗАГСе Барвихи, после чего переместились в престижный концертный зал Барвиха Luxury Village. Завершился праздник в одном из элитных московских яхт-клубов.

