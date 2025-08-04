Розенбаум рассказал о своем самочувствии на фоне сообщений о госпитализации

Певец Александр Розенбаум в беседе с Telegram-каналом Mash опроверг слухи об ухудшении здоровья.

Розенбаум уверил, что с ним всё хорошо. По словам артиста, у него все прекрасно со здоровьем.

«Остальное без комментариев», — отметил музыкант.

4 августа Telegram-канал 112 сообщал, что Розенбаума госпитализировали в московскую клинику с пневмонией. По утверждению издания, врачи якобы оценили состояние как средней степени тяжести.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

Ранее Розенбаум выразил неуверенность, что мюзикл «Вальс-бостон» поставят в зоне СВО.