В Киеве подростки станцевали под русский рэп в полицейской форме

Родителей подростков из Киева привлекли к ответственности из-за русского рэпа
Родителей подростков из Киева привлекли к ответственности за то, что их дети станцевали под русский рэп, переодевшись в сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные местной полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних, уточняется в посте, провели с несовершеннолетними профилактическую беседу, а против родителей составили протокол по статье 184 КУпАП («Ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей»). За это нарушение предусматривается штраф, но размер санкций не уточняется.

В апреле 2025 года в Киеве полиция наказала мать 12-летнего школьника, который слушал «русский контент». Против женщины составили протокол о невыполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

Второй протокол за «мелкое хулиганство» составили на украинку, которая слушала треки на русском языке 24 апреля, в день траура по жертвам ракетного удара. Правоохранители нашли видео, на котором она танцевала под песню российской певицы на балконе общего пользования.

Ранее СБУ сняла с розыска радовавшегося присоединению Крыма к РФ Алексея Панина.

