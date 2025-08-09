СБУ сняла с розыска радовавшегося присоединению Крыма к РФ Алексея Панина

Уехавший из России актер Алексей Панин перестал числиться в розыске Служба безопасности Украины (СБУ), куда его внесли в январе 2015 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей Украины.

В 2015-м следственный отдел УСБ Украины в Одесской области возбудил дело против Панина по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины («Посягательство на целостность Украины»).

Причиной стали слова актера, сказанные после присоединения Крыма к России. Летом 2014 года Панин опубликовал видео, где он радовался присоединению Крыма к России и грозил президенту Украины Петру Порошенко дойти до Одессы.

Вместе с Паниным в 2015 году в розыск СБУ попала и певица Юлия Чичерина, которая находится в базе и по настоящее время. При этом данные об Алексее Панине исчезли.

В 2020 году Панин со старшим ребенком Анной уехал из России в Испанию, они поселились в провинции Аликанте. Артист признавался подписчикам, что мечтал об этом несколько лет. А в начале 2021 года актер и его дочь стали резидентами Испании, получив вид на жительство.

