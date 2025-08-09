Мать Марины Зудиной об Олеге Табакове: «Как в него было не влюбиться?»

Ирина Зудина, мать известной актрисы Марины Зудиной, поделилась с kp.ru воспоминаниями о начале отношений своей дочери с Олегом Табаковым. По словам родительницы, она не только одобрила выбор дочери, но и была искренне счастлива за нее — несмотря на то, что между парой была большая разница в возрасте.

«Я была не только не против, я была счастлива, что Марина встретила и полюбила такого человека. <…> А как в Табакова было не влюбиться? Такая любовь — настоящее счастье. Он Марину очень любил», — заявила женщина.

По словам Зудиной, она подозревала, что дочь встречается с Табаковым еще до того, как услышала правду от дочери. Однако она познакомилась с зятем лично уже после свадьбы знаменитостей. Женщина вспомнила, что режиссер очень обаятельный человек, который любил людей и располагал к общению.

Сама Марина Зудина признается, что опасалась негативной реакции матери из-за значительной разницы в возрасте с избранником. Однако родительница удивила ее своей реакцией: «Да и тебе тоже лет немало».

У Зудиной и Табакова начался роман, когда режиссер еще был женат на актрисе Людмиле Крыловой. Пара поженилась в 1995 году, когда Марина была уже беременна. В браке у них родились двое детей: сын Павел и дочь Мария. Свадьба знаменитостей состоялась, когда Марине было 30 лет, а Табакову 60.

Ранее стало известно, что к 90-летию Олега Табакова устроят марафон на ТВ.